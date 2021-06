Reggio Calabria, i tirocinanti protestano a Palazzo Campanella

Palazzo Campanella

“Noi chiediamo la contrattualizzazione per tutti i tirocinanti, non solo per alcuni”. È quanto ha dichiarato Saverio Bartoluzzi dell’Usb ai microfoni dell’Ansa, nel corso di una nuova manifestazione di protesta dei tirocinanti calabresi. Protesta che questa volta si è spostata nella città dello stretto, dove i manifestanti si sono riuniti presso Palazzo Campanella, che oggi ospiterà un’apposita seduta del consiglio regionale.

La proposta messa in campo dalla Regione Calabria, ossia quella di un fondo da 18 milioni ai quali se ne aggiungerebbero altri 10 “non ci soddisfa” afferma sempre il sindacalista, che ritiene che tale azione non farebbero altro che “prolungare la nostra agonia di un altro anno”, quando i tirocinanti non chiedono un’ulteriorie e precaria proroga ma “una contrattualizzazione seria”.