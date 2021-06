Regionali, il centro sinistra scioglie le riserve: la candidata è Maria Antonietta Ventura

Les jeux son faits. O quasi. Il centro sinistra ha il suo candidato, anzi la sua candidata alla presidenza della Regione Calabria. Il Partito democratico, dopo il forfait di Nicola Irto (QUI), ha avviato diverse riunioni per scegliere il candidato e ha sciolto le riserve sul nome: Maria Antonietta Ventura. La donna, eletta presidente del Comitato regionale per l’Unicef della Calabria, è un’imprenditrice che ha poco a che fare con il mondo della politica.

L'ufficialità dovrebbe arrivare dopo una riunione romana tra PD e Movimento.

Una scelta, quella di pescare il candidato dalla società civile, promossa da Movimento 5 stelle e Pd. Già nelle scorse ore era emerso l’identikit del candidato: donna, proveniente dalla società civile. E preferibilmente imprenditrice. Tutte caratteristiche possedute da Ventura che è responsabile di un’azienda che, operante nel settore dell’armamento ferroviario, conta centinaia di lavoratori a Paola.

Ventura, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe incontrato l'ex premier Giuseppe Conte che avrebbe dato il via libera.

Intervistata dall’Ansa Ventura ha dichiarato di essere ancora frastornata “ sto cercando di riprendermi. E' una situazione completamente nuova nella quale devo cercare di calarmi al più presto. Ho accettato appena mi è stato proposto di candidarmi".

“Io - ha aggiunto - immagino una Calabria più semplice e fruibile per tutto, perché abbiamo le potenzialità per diventare il posto più bello del mondo. Una terra che già di suo è meravigliosa ma che deve diventare soprattutto vivibile, dove non deve essere tutto complicato. Qui da noi, e lo sappiamo bene, è complicato fare impresa, accedere in ospedale, portare i propri figli all'asilo, tutti temi sui quali si può e si deve lavorare".