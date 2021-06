Balneazione: quattro punti non conformi a Corigliano Rossano

Sono quattro i punti non conformi alla balneazione a Corigliano Rossano. I tecnici del servizio tematico Acque del dipartimento provinciale Arpacal di Cosenza hanno comunicato al sindaco, e contestualmente alla Regione Calabria e al Ministero della Salute, l’esito dei controlli alle acque di balneazione effettuati il 15 giugno.

I punti a centro metri a destra dal torrente Coserie, nei pressi del Camping Pitagora, il fosso Nubrico, e il punto a cento metri a destra del fiume Trionto presentano valori di enterococchi intestinali superiori al limite imposto dalla norma vigente.

Ora spetta al Comune comunicare all’Agenzia le misure di gestione intraprese, come l’individuazione delle cause di inquinamento, i programmi d'intervento, la rimozione delle cause, nonché le relative ordinanze sindacali di divieto alla balneazione per i tratti indicati.