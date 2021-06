Trasportava alimenti a temperatura non conforme. Sequestrati 117 chili di surgelati

Sono 117 i chili di prodotti surgelati sequestrati dalla Polizia stradale di Vibo Valentia. Sulla statale 18 nei pressi di Mileto gli agenti e il personale dell’Asp provinciale hanno controllato un furgone e scoperto che trasportava carne e pesce a una temperatura di +4° C, invece dei -18° C previsti dalla normativa vigente.

Essendo stata interrotta la catena del freddo, e dovendo i prodotti in fase di scongelamento essere consumati nel più breve tempo possibile, per evitare la messa in commercio gli agenti hanno sequestro il tutto.

Il conducente del veicolo è stato sanzionato per mille euro, mentre il titolare della ditta di trasporto è stato denunciato alla Procura della Repubblica per violazione delle norme sulla sicurezza alimentare nell’ambito del trasporto di alimenti destinati al consumo umano.