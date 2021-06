Calcio a 5, la Royal Team Lamezia riparte con il nome originario

Riparte con il suo nome originario la Royal Team Lamezia e ringrazia la Vigor Lamezia per aver concesso l’utilizzo di nome e logo per la stagione 2020/21.

Sono diversi i cambiamenti per la squadra di calcio a 5, i nuovi imprenditori decisi a sposare una realtà che in questi anni ha dato lustro alla città. All’interno dello staff ci sarà la presenza di un noto direttore generale, che per molti anni ha militato in realtà importanti del calcio a 11, il quale con la propria esperienza e competenza, contribuirà al raggiungimento di nuovi obiettivi.

La società, inoltre, metterà a disposizione dello staff tecnico una rosa in grado di competere per il salto di categoria.