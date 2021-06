Covid in Calabria, curva costante. In 24 ore 69 nuovi casi e 3 decessi

Rimane costante la curva dei contagi in Calabria dove oggi i nuovi positivi sono 69, mentre i decessi sono tre. Casi dunque in linea con quelli di ieri, quando nel bollettino erano stati registrati 66 nuovi casi. (LEGGI)

I tamponi effettuati e processati sono stati 2.300.

È la provincia di Cosenza a registrare più positivi sono i suoi 41 casi, seguono Reggio Calabria (+14), Crotone (+6), Catanzaro (+5), Vibo Valentia (+5).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 68.417, mentre i decessi sono stati 1.217.

Cala il numero di ricoveri, attualmente le persone che si trovano nei reparti ordinari sono 123 (-17), mentre in terapia intensiva si trovano 11 pazienti (+1). In isolamento domiciliare si trovano invece 7.202 calabresi (-65).

Aumentano i guariti, dato che allo stato attuale sono in tutto 59.864 i cittadini usciti dall’incubo del Covid-19, con un incremento di +147 persone. Gli attuali positivi sono in tutto 7.336 (-81).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i casi totali sono 22.941, ma i positivi delle ultime 24 ore sono 13. Attualmente i casi attivi sono 612, di cui 43 ricoveri in reparto (-6); 4 in terapia intensiva (+1); 565 in isolamento domiciliare (-28). I casi chiusi sono 22.329, di cui 21.997 guariti (+46); 332 deceduti.

Nel Cosentino i nuovi positivi sono 41, ma da inizio pandemia si sono ammalati in 22.816. Attualmente i casi attivi sono 5.951, di cui 42 ricoveri in reparto (-7); 4 in terapia intensiva; 5.905 in isolamento domiciliare (+38). I casi chiusi sono 16.865, di cui 16.313 guariti (+9); 552 deceduti (+1). L’Asp di Cosenza comunica che: "Il decesso registrato oggi è avvenuto il 10 aprile (il caso, sintomatico e con link epidemiologico , è stato diagnosticato con solo test antigenico)."

Nel Catanzarese i nuovi positivi sono 5 e si vanno ad aggiungere ai 10.206 casi totali. Attualmente i casi attivi sono 445, di cui 25 ricoveri in reparto; 2 in terapia intensiva; 418 in isolamento domiciliare (-56). I casi chiusi sono 9.761, di cui 9.619 guariti (+60); 142 deceduti (+1). L'Asp di Catanzaro comunica che: “L'incremento odierno è di 5 nuovi positivi, c'è stato un decesso in Malattie infettive del Presidio Pugliese appartenente all'ASP di Catanzaro e un nuovo ingresso in malattie infettive dell'UOA Mater Domini".

Nel Crotonese i casi di oggi sono 6, ma da febbraio le persone che hanno contratto il Covid-19 sono 6.532. Attualmente i casi attivi sono 115, di cui 10 ricoveri in reparto (-1); 105 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 6.417, di cui 6.318 guariti (+7); 99 deceduti.

Nel Vibonese, dove il computo totale si attesta a quota 5.514, i positivi di oggi sono 5. Attualmente i casi attivi sono 147, di cui 4 in reparto (-3); 143 in isolamento domiciliare (-19). I casi chiusi sono 5.367, di cui 5.275 guariti (+25); 92 deceduti (+1).

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altro stato o regione i casi attivi sono 66 e tutti in isolamento domiciliare, mentre i casi chiusi sono 342 e sono tutti guariti.