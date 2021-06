Armi. Arrestato 35enne crotonese: nascondeva in casa una pistola e munizioni

Nascondeva in casa una pistola e delle munizioni il 35enne, M.S., finito in arresto ieri a Crotone. A far scattare le manette sono stati gli agenti della Squadra Volante della Questura locale che, nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio, si sono portati presso l’abitazione dell’uomo, in zona “Trafinello”, per un controllo.

Proprio nel corso della perquisizione nell’abitazione, i poliziotti hanno scovato un marsupio con all’interno una pistola calibro 7,65, e tredici proiettili di diverso calibro.

Il 35enne è stato dunque accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso ed in seguito deferito e successivamente arrestato per il reato di detenzione illegale di armi. Su disposizione del PM di turno, per l’uomo si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Crotone.