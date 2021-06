Fiorentina, è rottura con Rino Gattuso: non sarà più l’allenatore

Rino Gattuso

È durato poco, anzi pochissimo, il matrimonio tra la Fiorentina e Rino Gattuso, che questa mattina è stato ufficialmente esonerato dall’incario. “Acf Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva” ha scritto la società sportiva in un post sui social. “La Società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano”.

Le indiscrezioni hanno già portato allo scoperto una rosa di tre nomi, che potrebbero sostituire Ringhio già nel breve periodo: si tratterebbe di Rudi Garcia, di Claudio Ranieri o di Walter Mazzarri. Nomi che verranno confermati o smentiti nelle prossime ore.

Secondo quanto riportato, i dissidi che hanno portato alla rottura sarebbero nati sin da dopo l’ingaggio di Gattuso, e si focalizzerebbero sul mancato ingaggio di alcuni giocatori come Sergio Oliveira, Jesus Corna e Conçalo Guedes. Ingaggi lievitati nel prezzo e sul quale non si sarebbe riuscito ad ottenere alcuna scontistica, definiti “senza margini di trattativa”.

Questi giocatori sarebbero stati avallati dalla squadra, che tuttavia a conti fatti si sarebbe resa conto che i numeri non tornavano più: una condizione, quest’ultima, che avrebbe fatto saltare il banco portando alla rottura definitiva.