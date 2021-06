Tirocinanti, nuova protesta: bloccata statale 106 nella sibaritide

Torna ad infiammarsi la protesta dei tirocinanti calabresi, che dopo la manifestazione portata avanti nei giorni scorsi a Lamezia Terme ha visto nascere un nuovo sit-in questa volta nella sibaritide. Li un gruppo di tirocinanti, assieme ad esponenti dell’Usb, hanno bloccato un tratto della statale 106.

Un “picchetto” per mantere alta l’attenzione sulla protesta dei tirocinanti, che prosegue ad oltranza in tutti gli enti ed i comuni calabresi, dove è in atto uno sciopero permamente. È lo stesso sindacato a ricordare la condizione drastica di circa 6.500 persone ancora in attesa di risposte, e che torna a chiedere alla politica di “assumersi le sue responsabilità”.