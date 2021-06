Mileto, rinvenuta testa di cinghiale a bordo strada: indagini in corso

Insolito ritrovamento quello avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale 18, che collega Mileto a Paravati, dove ignoti hanno segnalato la presenza di una testa di cinghiale mozzata abbandonata a bordo strada.

Immediato l’intervento dei Carabinieri, allertati dallo stesso Comune, che giunti sul posto non hanno fatto altro che prendere atto del macabro ritrovamento. Due le ipotesi al vaglio dei militari: potrebbe trattarsi di alcuni resti abbandonati da un cacciatore, ma anche di una sorta di intimidazione. Il tratto stradale infatti è oggetto di lavori per la realizzazione di impianti di illuminazione pubblica, e non si esclude nessuna pista.