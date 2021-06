Nicotera, colto da infarto viene salvato grazie all’elisoccorso

L’immediato intervento del personale medico del 118 ha permesso di salvare, nella giornata di ieri, un cinquantaseienne di Nicotera colto da infarto.

Giunti sul posto e capita la gravità della situazione, i sanitari hanno immediatamente allertato l’elisoccorso per trasferire d’urgenza il malcapitato presso l’Ospedale Riuniti di Reggio Calabria.

L’uomo ha dovuto subire due “scariche” di defibrillatore per tornare cosciente, e per sicurezza i sanitari hanno optato ugualmente per trasferirlo in ospedale.