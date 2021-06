Vibo, in sosta per rifornimento “scivola” sulla e colpisce auto in transito

Insolito incidente nella serata di ieri lungo l’ex statale 522, nei pressi di Vibo Marina, dove un’auto in sosta per dare rifornimento ha iniziato a muoversi da sola finendo in mezzo alla strada, dove ha colpito un altro veicolo in transito. Una vera e propria tragedia sfiorata, che per fortuna non ha avuto esiti drammatici.

Secondo quanto ricostruito, l’auto era ferma quando, per motivi ancora in corso di accertamento, avrebbe iniziato a muoversi seguendo la pendenza. Alla base ci sarebbe un problema meccanico, che in qualche modo ha inibito o fatto saltare il freno.

Inutili i tentativi di bloccare il veicolo, che presa velocità si è immesso lungo l’ex statale senza alcun controllo, colpendo un malcapitato che non è riuscito ad evitarlo. Immediatamente soccorso, l’uomo non sarebbe ferito.

In corso le dovute indagini per ricostruire un incidente che avrebbe potuto avere esiti ben diversi.