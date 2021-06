Vibo Valentia, maltrattava la moglie ed i figli: allontanato

Maltrattamenti e minacce, atti persecutori portati avanti anche in presenza dei figli minori, ed una situazione al limite della sopportazione. Con queste motivazioni una donna ha denunciato il suo ex coniuge, cinquantenne pregiudicato del posto, dopo essersi allontanata dall'abitazione in cui convivevano.

Una situazione esasperante, che portato la donna a denunciare l'uomo ed a far partire le dovute indagini da parte della Polizia, che ha potuto accertare, assieme alla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura, quanto riferito dalla malcapitata. A seguito di tali indagini, la stessa Procura ha emanato un divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi da lei frequentati, notificata questa mattina.