Crotone, incontro con il responsabile della direzione regionale dei musei

“Luoghi come il Museo Archeologico o il parco archeologico di Capo Colonna non appartengono solo a Crotone ma sono patrimonio della Calabria e del paese”. Questo lo spirito con il quale si è svolto un incontro, questo pomeriggio, tra il sindaco e l’assessore alla cultura di Crotone, Vincenzo Voce e Rachele Via, ed il direttore regionale dei musei per la Calabria, Filippo Demma.

Incontro durante il quale si è ribadita la necessità di “stabilire tra l’amministrazione e la direzione regionale una collaborazione produttiva finalizzata alla massima valorizzazione del patrimonio museale crotonese”, ritenuto come “uno degli obiettivi principali” dell’amministrazione.

Questa, inoltre, ha ribadito di essere “pronta a sostenere la sua parte in un processo che deve contare costantemente sulla sinergia istituzionale”, e che punta a “costruire insieme un modello nuovo di fruizione che leghi i musei strettamente al territorio”. Svolto un breve sopralluogo proprio a Capo Colonna, dove il museo, dopo un lungo periodo di chiusura, sarà oggetto di ristrutturazione.