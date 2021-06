Infrastrutture, nuova lista delle grandi opere da commissariare: c’è la Trasversale delle Serre

Sono ben 44 le grandi opere incompiute che il governo nazionale si accinge a commissariare al fine di velocizzarne la realizzazione. Un elenco, quest’ultimo, dal valore complessivo di oltre 13 miliardi di euro che sarà speso per il 42% al Sud, per il 30% al Nord e per il 28% nel Centro.

Si tratta della seconda lista di grandi opere finite sotto la lente del governo, che ha dunque deciso di nominare 13 nuovi commissari che dovranno adesso velocizzare la realizzazione di 18 strade, 15 ferrovie, 9 presidi di pubblica sicurezza e 2 interventi massivi per il miglioramento della mobilità urbana (questi ultimi riguarderanno esclusivamente Roma e Catania).

Di questi interventi, uno riguarderà direttamente la Calabria: finisce infatti nell’elenco delle infrastrutture stradali la Trasversale delle Serre, ossia la Strada Statale 182, nello specifico il “Tronco 1° Autostrada A3 – Vazzano Lotto 1° stralcio 1° completamento – superamento del cimitero di Vazzano (VV). Tronco 1° – Lotto 2° da A3 svincolo Serre a SR Fondovalle del Mesima”.

Ideata nel lontano 1953 e composta da tre distinti tronconi, l’opera si è da tempo impantanata tra mancati espropri e rallentamenti di varia natura. Per il completamento definitivo dell’importante arteria, il Governo nazionale ha messo su piatto circa 292 milioni e mezzo.