Cosenza, avverte malore mentre è solo in casa: inutili i soccorsi

Non c’è stato niente da fare per un settantacinquenne residente nel centro di Cosenza, a Piazza Kennedy, che nel primo pomeriggio di oggi è stato trovato morto all’interno del suo appartamento. Ad allertare i soccorritori, alcuni amici e parenti che si erano preoccupati per via del fatto che l’uomo non rispondesse al telefono da qualche ora.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per sfondare la porta d’ingresso ed accedere all’appartamento. Purtroppo, una volta entrati, l’uomo è stato ritrovato privo di vita. Constatato il decesso da parte dei sanitari del 118, gli agenti di Polizia sono ora impegnati nei rilievi del caso.