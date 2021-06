Regionali, Berlusconi conferma: il candidato sarà Roberto Occhiuto

Roberto Occhiuto

Alla fine il centrodestra sembra aver trovato una quadra per le prossime regionali anche in Calabria: con un ritardo di qualche giorno rispetto a quanto inizialmente annunciato da Antonio Tajani, che aveva assicurato un nome entro sabato scorso, ecco che con un post scritto da Silvio Berlusconi in persona vengono sciolte le riserve su Roberto Occhiuto.

Sarà lui infatti a correre per la presidenza della Regione, e porterà come suo vice l’attuale facente funzioni Nino Spirlì.

“Roberto Occhiuto, eccellente imprenditore e nostro bravissimo capogruppo alla Camera dei deputati, è il candidato del centrodestra alla guida della Regione Calabria” scrive il cavaliere sulla sua pagina Facebook.

“Sarà capace non solo di vincere le elezioni, ma anche di governare bene una Regione bellissima, che ha molte potenzialità inespresse. Non vedo l’ora di tornare in Calabria per dare il mio contributo. Forza, Roberto! Forza Calabria!”.