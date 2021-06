Vicenda Sant’Anna Hospital, si recano all’Asp e trovano gli uffici deserti: interviene la Polizia

Una scena surreale quella che si è presentata questa mattina di fronte al management del Sant’Anna Hospital di Catanzaro, che recatisi presso l’Asp del capoluogo hanno trovato gli uffici deserti. È quanto denunciato dal presidente Gianni Parisi e dal direttore sanitario Soccorso Capomolla, che assieme ad alcuni operatori si erano recati all’Asp per ottenere maggiori informazioni sulla tempistica riguardo la firma del contratto per il 2021.

Contratto approvato dalla stessa Asp appena una decina di giorni addietro, e che prevede uno stanziamento di 26 milioni da destinare all’azienda. Ma non solo: l’idea era quella di chiedere come mai nell’ultimo bilancio approvato dal commissario Guido Longo, risalente al 2019, non fosse stato conteggiato un credito da oltre 6 milioni che la struttura vantava nei confronti dell’Asp.

Peccato però che non ci fosse nessuno in grado di rispondere a queste domande. L’assenza di personale ha dunque costretto i vertici della clinica ad allertare la Polizia, che intervenuta sul posto non ha potuto far altro che prendere atto della situazione: si attende ora di capire se ci fossero gli estremi per configurare il reato di interruzione di pubblico servizio.