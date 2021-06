Taurianova, denunce e sanzioni nei controlli del fine settimana

Numerosi interventi hanno impegnato i Carabinieri di Taurianova, che nell’ultimo fine settimana hanno svolto un’incessante attività di controllo per prevenire fenomeni collegati alla criminalità comune e per verificare il rispetto delle normative anti contagio.

A San Martino di Taurianova un cinquantaquattrenne del posto è stato individuato dai militari mentre si recava a fare la spesa, non curante del fatto che fosse positivo al coronavirus e dunque in isolamento domiciliare. Fermato dai Carabinieri, è stato denunciato per aver messo in pericolo la salute pubblica.

Sempre a Taurianova un ventinovenne del posto è stato denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere, in quanto trovato in possesso, a seguito di un controllo, di un coltello a serramanico del quale non riusciva a giustificare il possesso.

A Cinquefrondi un pregiudicato trentacinquenne del posto è stato beccato a violare gli obblighi della sorveglianza speciale, essendo uscito di casa nelle ore notturne nonostante questo gli fosse proibito. L’uomo è stato nuovamente denunciato presso l’autorità giudiziaria. Nello stesso comune, un’attività commerciale è stata sanzionata per oltre 2 mila euro in quanto sprovvista di apposita documentazione relativa alla valutazione dei rischi.

A Cittanova invece un medico quarantasettenne è stato trovato in possesso di circa mezzo grammo di cocaina, definita per uso personale. Fermato durante un controllo stradale, all’uomo è stata sequestrata la sostanza stupefacente e ritirata la patente.

Sempre a Cittanova, infine, i militari hanno scoperto una vera e propria festa all’interno di un locale, dove nessuno dei partecipanti indossava dispositivi di protezione o rispettava il distanziamento imposto dalla normativa vigente. In totale, sono stati identificati 35 soggetti tra quelli già presenti nel locale e quelli sopraggiunti in un secondo momento. Elevate sanzioni per oltre 15 mila euro, ed imposta la chiusura del locale per 5 giorni lavorativi.