Calabria Straordinaria, domani primo incontro con l’assessore Orsomarso

“La Calabria ha qualcosa che altrove nel mondo non c’è, in nessuna forma: un patrimonio diffuso di tanti marcatori identitari distintivi che la rendono, di fatto, un’esperienza unica e irripetibile, fruibile ed emozionante in tutti i mesi dell’anno”. È quanto afferma l’assessore regionale al turismo, Fausto Orsomarso, annunciando una prima riunione istituzionale in merito al progetto “Calabria Straordinaria”, che si svolgerà nella giornata di domani ad Altomonte.

“Parte da qui, da questo vero e proprio capovolgimento di paradigma nella consapevolezza e nella progettazione dei turismi, il progetto Calabria Straordinaria: una nuova cornice e mission istituzionale che la Regione Calabria vuole comunicare e condividere anzitutto all’interno, coinvolgendo direttamente tutti i territori come principali attori protagonisti di una piccola rivoluzione copernicana nella riscrittura dello storytelling emozionale di questa terra e della sua reputazione nazionale e internazionale” afferma ancora Orsomarso, intenzionato a lanciare un vero e proprio processo “di riposizionamento nazionale ed internazionale dell’immagine complessiva della regione”.

“Il progetto Terra dei padri 2023 è una delle principali declinazioni, è quella di ricostruire e condividere, a tutti i livelli e trasversalmente a tutti i programmi e a tutte le altre future azioni regionali, un modello di analisi nuovo, sperimentale e replicabile, finalizzato alla narrazione, alla valorizzazione e all’investimento turistico di e su quel patrimonio materiale e immateriale dei territori calabresi che non ha competitor su scala globale”.