Reggio. Approvato il piano esecutivo di gestione integrato 2021

Firma sul piano esecutivo fi gestione integrato 2021. Il Peg firmato dal sindaco di Reggio Calabria conferma gli indirizzi dettati in fase di redazione del documento di bilancio, già approvato dall'Ente nelle scorse settimane

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha firmato nei giorni scorsi la delibera per il Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2021-2023 della Città Metropolitana di Reggio Calabria che indica il riparto delle somme tra i settori dell'Ente.

Entrando nello specifico, come spiega lo stesso primo Cittadino, "pensiamo sia importante programmare degli investimenti nel settore del contrasto al dissesto idrogeologico, fondamentale per la protezione e la valorizzazione del territorio metropolitano, al tema della viabilità, con particolare attenzione alle infrastrutture stradali, soprattutto nelle aree interne, ed al settore della cultura che costituisce anche motivo di interesse ed attrattore in termini turistici".

"Sono tre settori che vengono fuori anche da una fase ampia di concertazione, di ascolto e di dialogo che abbiamo portato avanti negli ultimi mesi insieme ai consiglieri metropolitani. Le visite istituzionali nei Comuni delle aree omogenee risultano in questo senso davvero importanti - ha aggiunto Falcomatà - per andare a individuare le priorità del territorio, condividendo direttamente con gli amministratori locali gli obiettivi principali sui quali concentrarci, in termini di potenzialità e di criticità da affrontare e risolvere".