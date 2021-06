Educazione ambientale: collaborazione tra Arpacal e Cesram Soverato

Al via la collaborazione tra Caracal e Cesram Soverato. Per la stagione estiva 2021 è stato elaborato un calendario di attività che coinvolgerà anche i tecnici del Dipartimento provinciale Arpacal di Catanzaro. Gli eventi saranno rivolti a bambini, ragazzi e adulti allo scopo di avvicinare i cittadini alle scienze marine tramite attività ludico-ricreative che abbracciano la sfera dell’educazione ambientale e poter aumentare cosi la consapevolezza verso la tutela e la valorizzazione del territorio.

Il Cesram, con sede a Soverato e con una sede operativa a Copanello di Stalettì è diretto da Maria Assunta Menniti, è un’associazione no profit composta per la maggior parte da biologi e naturalisti per i quali l’ambiente ha bisogno di persone che “lavorano con passione e amore” affinché le sue meraviglie non vengano perdute per sempre.

“Il nostro sostegno alle associazioni – ha dichiarato il direttore generale dell’Arpacal, Domenico Pappaterra – prosegue sempre sulla stessa direttiva: sostenere chi si occupa della diffusione delle conoscenze ambientali, facendo rete tutti insieme per condividere esperienze e pratiche su tutto il territorio regionale”.