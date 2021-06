Calanchi del Marchesato, una tappa per scoprire il Cammino dei musici

Partirà da Roccabernarda la seconda tappa del programma di trekking organizzato dall’associazione Calanchi del Marchesato. Il 20 giugno alle 8.30 gli amanti delle passeggiate potranno conoscere il Cammino dei musici.

Si percorrerà la strada più breve che la banda musicale del paese usava per andare ad allietare le feste patronali di San Mauro Marchesato, Scandale e Santa Severina.

Si parte dal trivio delle Case comunali, a 100 metri dall'ufficio postale di Via Tacina, per poi raggiungere in auto l'imbocco del percorso e proseguire a piedi verso la selvaggia e intonsa valle Niffi.

Arrivati al punto panoramico di Timpa della Zita, ammireremo dall'alto l'intera valle, per riprendere il viaggio che ci porterà fino al convento dei Minimi. Qui sarà possibile degustare prodotti del territorio e assistere alla performance musicale curata dall'APS Giuseppe Verdi di Roccabernarda.

Il percorso, che è prevalentemente pianeggiante, presenta brevi passaggi ad alto grado di difficoltà a causa della presenza tratti scoscesi. L’accompagnatore sarà Pasquale Piro.