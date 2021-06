Cotronei, nasce la Consulta degli anziani

Nasce la Consulta degli anziani a Cotronei. Il sindaco, Nicola Belcastro, ha incontrato i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil per confrontarsi sui temi - dal punto di vista sociale - della terza età.

Il primo cittadino, nel corso della riunione, ha chiesto alle sigle sindacali “la possibilità di lavorare insieme e sinergicamente. Debbo ulteriormente dare atto che le organizzazioni hanno svolto una costante azione di stimolo che ha trovato interlocutori interessati nell’amministrazione comunale”.

“Nel corso della discussione - ha continuato il sindaco - abbiamo già pensato di porre attenzione sulle questioni che riguardano l’assistenza domiciliare integrata e su tutti quei servizi, appunto sanitari e sociali, da porre in essere nei confronti di chi è più fragile. Sono molto entusiasta – prosegue il sindaco – di quanto avvenuto e, ancora una volta, ringrazio Cgil, Cisl e Uil per aver mostrato un caloroso apprezzamento verso il lavoro svolto dall’amministrazione che ho il privilegio e l’onore di guidare”.

La Consulta degli anziani farà parte, in qualità di organo consultivo per le politiche rivolte alla terza età, dell’amministrazione comunale di Cotronei e, ancora, ne faranno parte, oltre al sindaco o a un assessore delegato, tre consiglieri comunali, un rappresentante per ogni organizzazione sindacale dei pensionati presente sul territorio, due esperti in problemi geriatrici ed un segretario.

Il compito della Consulta sarà quello di promuovere la partecipazione dell’anziano alle politiche sociali dell’amministrazione, nonché di perseguire la realizzazione di un sistema di servizi atti a realizzare una migliore qualità della vita, favorendo così la valorizzazione della persona nella comunità.

“L’obiettivo ultimo – conclude il sindaco Belcastro – è sicuramente quello di non lasciare indietro nessuno, soprattutto i soggetti deboli e più vulnerabili. Gli interventi, nel campo del Welfare e del settore sociale, non possono, del resto, che ampiamente dimostrarlo”.