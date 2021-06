Scatta la protesta a Longobucco dove i cittadini, stanchi dell’assenza della guardia medica da tre mesi, hanno protestato davanti la sede dell’Azienda provinciale di Cosenza. Con i residenti erano presenti anche i rappresentanti sindacali di Cgil e Cisl.

I cittadini hanno messo in evidenza le difficoltà per raggiungere i presidi sanitari e per questo hanno chiesto misure urgenti per garantire il diritto alla salute.