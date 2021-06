Omicidio fratelli Mirabello, pm chiede 20 anni per i presunti assassini

Sono venti gli anni di reclusione chiesti dal pm Gaetano Porcu nei confronti di Joselito e Michael Marras, padre e figlio rispettivamente di 53 e 28 anni, accusati di aver ucciso il 9 febbraio dello scorso anno nelle campagna di Dolianova Massimiliano e Davide Mirabello, due allevatori calabresi.

Nel corso del processo con rito abbreviato il magistrato ha chiesto la condanna per i Marras e due anni e 8 mesi per Stefano Mura, 43enne di Dolianova, accusato di favoreggiamento per un coltello ritrovato nei pressi del luogo del delitto.

Secondo l’accusa, l’omicidio sarebbe scaturito da continue liti per questioni di pascoli. Dopo l’assassinio, sempre per il pm, i Marras avrebbero buttato i corpi dei due fratelli nella macchia mediterranea, alla mercé dei cinghiali.