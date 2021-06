Covid in Calabria, in 24 ore “solo” 32 nuovi casi e un decesso

Risale, seppur di poco, la curva dei contagi in Calabria. Oggi, martedì 15 giugno, i nuovi casi sono 32, mentre si registra solo un decesso. Aumentano quindi i positivi rispetto ai 18 di casi di ieri (QUI), ma i tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore sono stati 2.121 a fronte degli 899 di ieri, lunedì 14 giugno.

È la provincia di Reggio Calabria a registrare più casi con i suoi 11 positivi, anche se a Catanzaro si sono ammalate altre 10 persone, segue poi Crotone (+8), mentre a Cosenza è stato trovato un solo caso. Zero contagi invece a Vibo Valentia. Ma sono due i casi di Covid-19 riscontrati in persone provenienti da altra regione o Stato.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 68.282 e i decessi totali sono stati 1.213. Le persone guarite sono 59.306 (+167), mentre gli attuali positivi sono in tutto 7.763 (-136).

Aumentano, seppure di due unità tanti i ricoveri nei reparti ordinati (148) e quanto quelli in terapia intensiva (10), mentre in isolamento domiciliare si trovano 7.605 persone (-140).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino il totale dei casi ha raggiunto quota 22.912, mentre i positivi delle ultime 24 ore sono 11. Attualmente i casi attivi sono 682, di cui 52 ricoveri in reparto (+1); 4 in terapia intensiva (+1); 626 in isolamento domiciliare (-29). I casi chiusi sono 22.230, di cui 21.898 guariti (+38); 332 deceduti.

Nel Cosentino si registra un solo caso, ma da febbraio 2020 si sono ammalati in 22.768. Attualmente i casi attivi sono 6.160, di cui 48 ricoveri in reparto (-2); 4 in terapia intensiva (+1); 6.108 in isolamento domiciliare (+1). I casi chiusi sono 16.608, di cui 16.058 guariti (+1); 550 deceduti.

Nel Catanzarese dove i nuovi positivi sono 10, i casi totali sono stati 10.182. Attualmente i casi attivi sono 577, di cui 29 ricoveri in reparto (+3); 2 in terapia intensiva; 546 in isolamento domiciliare (-102). I casi chiusi sono 9.605, di cui 9.464 guariti (+108); 141 deceduti (+1).

Nel Crotonese i casi totali sono stati 6.511, ma i nuovi positivi sono solo otto. Attualmente i casi attivi sono 105, di cui 12 ricoveri in reparto; 93 in isolamento domiciliare (-6). I casi chiusi sono 6.406, di cui 6.307 guariti (+14); 99 deceduti.

Nel Vibonese, unica provincia calabrese a non registrare nuovi casi, il totale dei casi di Covid è stato: 5.501. Attualmente i casi attivi sono 173, di cui 7 ricoveri in reparto; 166 in isolamento domiciliare (-6). I casi chiusi sono 5.328, di cui 5.237 guariti (+6); 91 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato, attualmente i casi attivi sono 66 (+2) e si trovano in isolamento domiciliare, ma i guariti sono 342.