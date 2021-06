Sicurezza sul lavoro a Crotone: un centinaio di persone al sit in di Siulp

Erano un centinaio le persone che hanno partecipato al sit in indetto dal Siulp davanti la Questura di Crotone. Questa mattina un gruppo di persone si è riunito per “richiamare l’attenzione della società civile e di tutte le parti interessate affinché non si faccia morire la legalità e si possa garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro anche ai poliziotti”.

Erano inoltre presenti il segretario nazionale Felice Romano, il segretario regionale, Giuseppe Lupia, il segretario provinciale Claudio Giammarino, il segretario della Cisl Calabria, Tonino Russo e tutti i segretari provinciali del Siulp.

All'origine del sit- in c'è la denuncia per querela contro Giammarino. L'uomo aveva chiesto al questore il certificato prevenzione incendi e il documento di valutazione dei rischi. Tuttavia dopo aver atteso, come scrive Ansa, Giammarina si è rivolto alla Procura per chiedere di verificare l'esistenza dei documenti, ma è stato indagato.