Ferruzzano, al via raccolta fondi online per acquistate palme per il lungomare

“Un piccolo gesto da parte di tutti può risolvere definitivamente l’immagine verde del Lungomare Gino Gullace”. Con questo invito il Comune di Ferruzzano, la Ipf, la pro loco e l’associazione Rudina hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per acquistare 35 palme per il lungomare.

“È la via principale della nostra cittadina - si legge - il nostro punto di ritrovo. L’unico lungomare in tutta la costa ionica reggina - aggiungono gli organizzatori - a incorniciare il Mar Jonio lungo la SS 106, dilungandosi per circa un chilometro sotto l’ombra di quello che fu approdo degli antichi greci più di 2000 anni fa, Capo Bruzzano”.

Da qui la raccolta fondi.