Viabilità. Al via il ripristino dell’illuminazione sulle Sp per Castella e Capo Rizzuto

Rotonda Le Castella

Dopo una serie di incontri avvenuti durante l’ultimo anno con l’ente provinciale di Crotone, prima con il presidente F.F. Giuseppe Dall’Aquila, in seguito con il suo successore Simone Saporito e ora con il nuovo eletto Vicenzo Lagani, sono finalmente in via di assegnazione i lavori per il ripristino dell’illuminazione pubblica delle strade per Capo Rizzuto e Le Castella.

I lavori interesseranno, in modo particolare, il bivio nord di Le Castella nel tratto che va dal sottopasso all’ingresso della S.S. 106 e parte della stessa S.P. 44; la Strada per Capo Rizzuto (S.P. 46), all’altezza della rotonda del bivio Anastasi.

Tanto è stato l’impegno in quest’ultimo periodo da parte del Sindaco Maria Grazia Vittimberga per risolvere quest’annoso problema, fonte anche di grave pericolo per i conducenti, I lavori partiranno nei prossimi giorni e in poco tempo, finalmente, i tratti interessanti diventeranno più sicuri e percorribili, consentendo anche una migliore accoglienza alle migliaia di turisti che da qui a breve inizieranno a percorrerla. L’amministrazione comunale, nella figura del primo cittadino, ringrazia l’ufficio tecnico provinciale per il lavoro svolto e si augura l’avvio imminente dei lavori. Allo stesso tempo, nei giorni scorsi, dagli stessi uffici sono anche stati avviati i lavori ordinari di sfalciamento di tutte le strade provinciali del territorio.