Crotone. La creatività dei giovani colora il centro cittadino

La storia della città sarà raccontata attraverso volti e personaggi su Corso Vittorio Veneto che si arricchirà della creatività di coloro i quali hanno aderito all’invito dell’associazione Culturale IoResto e del Comune di Crotone di riqualificare, attraverso opere di street art, i new jersey posizionati lungo la principale arteria della città.

Nelle scorse settimane, infatti, era stato proposto un avviso pubblico per la presentazione di idee e progetti finalizzati alla decorazione delle barriere antiterrorismo con l’obiettivo di trasformarle in uno spazio di creatività utilizzando la forma comunicativa per contribuire a migliorare anche l’immagine della città.

E sono stati in tanti ad aderire alla proposta. Ulteriore motivo di soddisfazione è rappresentato dal fatto che a questa vera e propria sfida di creatività hanno partecipato tanti giovani studenti.

L’avviso proponeva la partecipazione per otto progetti da realizzare fronte/retro sulle otto barriere antiterrorismo, una per ciascun personaggio illustre in precedenza indicato: Faillo, Milone, Nicola La Piccola, Gaele Covelli, Nicola Sculco, Warner Bentivegna, Vincenzo Scaramuzza e Armando Lucifero.

I vincitori sono risultati

1) IIS Pertini-Santoni, classe III, sez. B del Liceo Artistico, con la supervisione della referente Prof.ssa Costantino Angela, A.S. 2020/21 con gli studenti: Lucrezia Riganello: (Armando Lucifero); Martina Giardino: (Vincenzo Scaramuzza); Anna Patea: (Warner Bentivegna); Cristian Gigliotti: (Nicola La Piccola); Cristina Faustino: (Nicola Sculco); Martina Corigliano: (Gaele Covelli); Oliverio Marco: Faillo (un lato).

2) I.C. Statale Scuola Media Giovanni XXIII Crotone, con la supervisione delle referenti Prof.sse Brunella Anili e Gemma Cariti, A.S. 2020/21, la studentessa Federica Scopacasa, classe 2C (Faillo – un lato)

Ed ancora Pia Francesca Varano con la sua proposta di realizzare Milone.