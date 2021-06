Patti territoriali calabresi, Nesci: “porterò avanti collaborazione con i soggetti responsabili”

“Esprimo sincero apprezzamento per il positivo lavoro di animazione economica svolto in questi anni attraverso lo strumento dei Patti Territoriali Calabresi, di concerto con i soggetti promotori dello sviluppo locale, nel sostegno delle imprese e degli interventi infrastrutturali promossi dagli Enti Locali.” Lo rende noto la sottosegretaria di Stato per il Sud e la Coesione territoriale, Dalila Nesci, che aggiunge: “È mia prerogativa portare avanti una proficua collaborazione istituzionale con i Soggetti responsabili dei Patti in merito alle tematiche afferenti allo sviluppo locale ed alla coesione territoriale.”

“Garantisco in tal senso il mio impegno nel seguire l’iter di approvazione del nuovo bando ministeriale – conclude Nesci - finalizzato a valutare l’utilizzo sui territori delle risorse finanziarie mediante il monitoraggio delle proposte sui progetti pilota”.