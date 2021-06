San Leonardo di Cutro, isola ecologica trasformata in discarica. Legambiente: intervenire con urgenza

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Una vasta discarica abusiva sarebbe stata creata nelle aree circostanti l'isola ecologica, sita in via Portofino, frazione di San Leonardo, posta sotto sequestro. Una “gravissima situazione” quella denunciata dal Comitato cittadino per la salvaguardia della salute e dell'ambiente che, presieduto da Franco Scarpino, si sta battendo per porre l'attenzione sulla questione.

Al fianco del Comitato e di Scarpino oggi si schierano Legambiente Calabria ed i suoi circoli locali, in particolare il circolo “Le Castella”.

«Si tratta di una situazione grave per l'ambiente e per la salute della cittadinanza - dichiara Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria-, inconcepibile per un paese civile e fortemente penalizzante per l'economia di un territorio a forte vocazione turistica. È una situazione insostenibile ed illegale su cui - prosegue Parretta - occorre gettare un cono di luce e sulla quale le Istituzioni preposte devono intervenire urgentemente».

La discarica abusiva, infatti, si trova nei pressi di due grandi strutture ricettive che ospitano 60mila turisti a stagione.

«La situazione di degrado del Comune di Cutro - afferma Antonio Lanatà presidente del circolo di Le Castella - coinvolge purtroppo anche la spiaggia, priva delle opportune opere di pulizia e di tutela del verde. Come Circolo abbiamo già chiesto un incontro al Commissario del Comune di Cutro».