Beccato con cocaina, marijuana e numerose munizioni: arrestato 23enne di Piscopio

Un ragazzo vibonese di 23 anni, L.G., è finito in arresto lo scorso venerdì dopo essere stato sorpreso in possesso di droga e numerose munizioni.

Ad entrare in azione sono stati gli agenti della Polizia di Vibo Valentia e in particolare gli uomini della Sezione Narcotici della Squadra Mobile, con l’ausilio dell’Unità Cinofila dell’U.P.G.S.P., che insospettiti da strani movimenti nella frazione Piscopio di Vibo hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione del giovane arrestato.

Un controllo che ha dato conferma ai sospetti dei poliziotti quando all’interno dello stabile sono stati rinvenuti e sequestrati circa 21 gr di cocaina e 71 gr di marijuana, oltre a diverso materiale utile per il confezionamento.

Sempre nelle disponibilità del giovane, gli agenti hanno inoltre scovato 21 cartucce per pistola cal. 9x21., 4 cartucce per pistola cal. 38, 1 cartuccia per pistola cal. 7,65, 3 cartucce per fucile cal. 12 e 1 silenziatore per pistola.

A conclusione del controllo è staro inevitabile per il 23enne l’arresto per detenzione di droga e a suo carico è scattata una denuncia per possesso di materiale balistico illegalmente detenuto.

L’arresto è stato successivamente convalidato e disposta la misura dell’obbligo di dimora e presentazione alla P.G.