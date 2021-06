MoMe Festival. Grande partecipazione al trekking archeologico con Lorenzo Chiricò

Foto di Claudia Olivadese

La magia delle Grotte di San Bartolomeo, il panorama straordinario dal castello di Simeri, il mistico ex convento dei Frati Cappuccini, e l’arte sapiente del raccontare di Lorenzo Chiricò: sono questi gli ingredienti che hanno reso magica la domenica dei bambini che hanno partecipato al trekking archeologico a cura di ApS Asperitas. Un appuntamento - iniziato alle 9.30 dalla delegazione comunale di Simeri Crichi, che si è poi snodato lungo il sentiero che porta alle grotte di San Bartolomeo - che segna la prima domenica del MoMe Festival edizione 2021.

Il “MoMe Festival-Momenti di Memoria” è il festival promosso dal comune di Simeri Crichi e co-finanziato dal PAC Calabria 2014-2020 (azione 1, tipologia 1.3, annualità 2019), in partenariato con l'associazione culturale Confine Incerto che cura il progetto fin dal 2018 nei suoi aspetti artistici e organizzativi, grazie al direttore artistico Emi Bianchi e al co-direttore artistico, Giorgia Boccuzzi.

Concluso, ieri pomeriggio, il cantiere di “Body percussion” a cura di Peppe Costa in arte Yosonu, dalle 18 alle 20 al parco giochi di Simeri Mare. Il workshop è stato diviso in due parti: durante la prima i partecipati hanno esplorato i possibili suoni generati dal corpo per metterli in un codice riconoscibile e semplice; successivamente “dentro e fuori” il corpo il laboratorio è diventato bel concerto collettivo suonato su brani di generi musicali diversi (dal jazz all’electro), con metri ritmici differenti e con varie dinamiche esecutive: una divertente esperienza ritmica globale che attraverso il circuito d’ascolto ha messo alla prova la comunicazione creativa dei partecipanti, con ottimi risultati.

Sempre nel Parco giochi di Simeri Mare, si è svolto anche l’ultimo incontro del Cantiere a cura dell’Associazione “ConimieiOcchi”. Teatro, idee movimento e i bambini hanno spontaneamente organizzato uno spettacolo. Ma l’avventura con Francesco Votano e Maria Grazia Bisurgi continua perché domani – martedì 15 giugno – e mercoledì 16 giugno, al Policentro di Simeri Crichi dalle 17 alle 20 si terrà un altro cantiere a cura dell’Associazione “Con i miei occhi” che parlerà ad adolescenti e adulti attraverso l'arte della comicità del Clown e la poetica del fallimento.

L'impianto sarà quello del cinema muto anni ‘30, ispirato all'arte di Charlie Chaplin. La partecipazione è gratuita e nel rispetto delle norme anti-contagio, è necessario prenotare al seguente numero: 392 0240274.