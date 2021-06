Archeologia. L’amministrazione crotonese punta a rendere fruibile il sito di Via Napoli

Un sopralluogo al sito archeologico che sorge nel seminterrato della BPER Banca di Crotone, in via Napoli, è stato effettuato dal sindaco Vincenzo Voce, con il vice sindaco Parise e gli assessori Via, Carvelli, Sorgiovanni e Cortese.

Un sopralluogo che sottintende la specifica volontà dell’amministrazione comunale di recuperare il sito e renderlo fruibile alla cittadinanza. A tale riguardo – si legge i n una nota - l’amministrazione è da tempo al lavoro non solo per il recupero del sito ma anche per metterlo in rete con l’altro presente all’interno del palazzo comunale.

I due siti erano stati realizzati qualche anno fa con il progetto “Archeo Urbe”. Per quanto attiene specificamente il sito di via Napoli, l’amministrazione sta ricostruendo una situazione che era ferma da anni per rimuovere ogni ostacolo sia dal punto di vista burocratico che tecnico affinché lo stesso possa al più presto essere fruibile al pubblico.

Il sopralluogo odierno – viene precisato in un comunicato - ha rivelato la necessità di interventi di natura tecnica relativi non tanto alla parte archeologica che è conservata in buono stato quanto agli impianti di illuminazione e ad altre soluzioni tecniche in grado di garantire la sicurezza dei visitatori che l’amministrazione, attraverso gli uffici, valuterà per il conseguente intervento.

“E’ stata una particolare emozione poter vedere così da vicino la nostra storia. Emozione che intendo condividere al più presto con tutta la comunità cittadina” ha detto il sindaco Voce.