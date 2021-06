Rende, intensificati i controlli nel fine settimana: denunce e sequestri

I dati sul coronavirus in Calabria migliorano, la curva scende, ma l’attenzione deve rimanere alta. Anche per questo motivo i Carabinieri di Rende hanno effettuato una serie di controlli in tutto il territorio, in particolar modo nelle zone della movida, al fine di evitare assembramenti ed una possibile ripresa della corsa del virus.

Nel solo fine settimana sono state controllate 102 persone e 32 attività commerciali, ed in totale sono state accertate 35 violazioni delle norme anti contagio, tra mancato rispetto del divieto di assembramento o del coprifuoco.

Disposta la chisura per cinque giorni lavorativi a 3 locali commerciali, ai quali è stata elevata anche una multa. Nel corso delle attività di controllo, accertate 3 violazioni al codice della strada, corrispondenti ad altrettanti soggetti alla guida sotto effetto di sostanza alcoliche o stupefacenti.

Proprio nell’ambito delle sostanze stupefacenti, i militari hanno denunciato a piede libero 2 soggetti di nazionalità marocchina che, fermati per un controllo, nascondevano sotto il sedile circa 125 grammi di marijuana.

Inoltre, a seguito di un controllo specifico, un ventisettenne del posto è stato trovato in possesso di circa 35 grammi di marijuana presso la propria abitazione, dove i militari hanno rivenuto una vera e propria serra artigianale contenente 6 piante di canapa indiana.

Anche il giovane è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio.