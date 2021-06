Piano antincendio, Guccione (Pd): “lavoratori senza dispositivi di protezione individuali”

Definisce come “scandaloso che a distanza di oltre un mese dall’approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2021 gli operatori Aib non abbiano ancora a disposizione i dispositivi di protezione individuale per svolgere il proprio lavoro in sicurezza” il consigliere regionale Carlo Guccione, che annuncia l’avvio, previsto per domani, della campagna anticendio boschiva.

Lo stesso torna poi sulle lentezze di Calabria Verde, che solo il 7 giugno scorso “ ha chiesto alla Stazione Unica Appaltante di avviare le procedure per l’acquisto dei Dpi” e che solo il 19 giugno “delibera una fornitura di Dpi per gli operatori Aib”.

“Com’è possibile, in queste condizioni, partire con il Piano antincendio 2021 se gli operatori addetti allo spegnimento non hanno nemmeno i dispositivi di protezione individuali?” si chiede l’esponente dem. “Questo pressapochismo da parte di Calabria Verde rischia di mettere seriamente in pericolo i lavoratori, costretti ad operare in condizioni difficili, senza indossare il giusto equipaggiamento e specifici dispositivi”.

“Chiedo alle autorità preposte e all’ispettorato del lavoro se ci siano le condizioni previste dalla legge per poter lavorare in sicurezza e con mezzi adeguati. Sarebbe estremamente grave esporre gli operatori a rischi elevati senza rispettare le norme della sicurezza sul lavoro” conclude Guccione, che ritiene che “in queste condizioni credo che difficilmente in Calabria da domani partirà possa partire l’attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2021”.