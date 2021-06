Catanzaro, perde il controllo dell’auto e si schianta contro guard-rail: ferito

Avrebbe perso il controllo della sua vettura mentre guidava lungo Via Nalini, andando ad urtare a velocità sostenuta contro il guard-rail posto a bordo strada. Un incidente in solitaria quello avvenuto ieri sera a Catanzaro, poco dopo le 23, nei pressi della rampa di accesso per il quartiere Lido.

Unico ferito il conducente del mezzo, che ha riportato diverse contusioni ed escoriazioni ma non è comunque ferito gravemente. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che dopo essersi appurati delle condizioni del malcapitato hanno provveduto a mettere in sicurezza l’arteria stradale ed a ripristinare il traffico.

Sul posto anche la Polizia stradale per gli adempimenti di competenza e per tentare di stabilire le dinamiche del sinistro.