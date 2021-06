Regionali, salta (anche) il nome di Rubbettino: “Mancano presupposti per impegno civico”

Florindo Rubbettino

Poco è cambiato, secondo l’editore Florindo Rubbettino, nel quadro politico regionale dal 2019, anno nel quale rinunciò alla candidatura in vista delle elezioni regionali. Quel centro sinistra “dilaniato” e “molto più diviso di quello che mi sarei aspettato” non sembra essere cambiato di una virgola, motivo per il quale l’editore ha deciso di mettere le mani avanti affermando fin da subito di non essere interessato alla corsa elettorale.

“Vedo che ancora una volta circola il mio nome come candidato per le regionali in Calabria. Ribadisco: non sono interessato” afferma laconico Rubbettino su Twitter, mettendo fine ai pettegolezzi circolati nelle ultime ore riguardo ad una sua possibile chiamata in ballo.

Permane dunque il caos nel centro sinistra calabrese, che giorno dopo giorno si scontra non solo con le polemiche tra i candidati papabili ma anche con l’esplicito rifiuto di diverse personalità di spicco vicine all’ambiente dem.