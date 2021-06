Vaccini anti covid, in arrivo altre 7 mila dosi di Moderna

I furgoni di Sda continuano a percorrere l’Italia in lungo ed in largo, consegnando migliaia di dosi di vaccino di volta in volta. È nuovamente il turno della Calabria, dove i vettori di Poste Italiane consegneranno, nella mattinata odierna, altre 7.000 dosi di Moderna.

I vaccini, che hanno viaggiato in appositi furgoni refrigerati, sono in consegna presso l’hub di Cosenza, e da li verranno smistati per le effettive destinazioni: Crotone, Lamezia Terme, Melito Porto Salvo e Vibo Valentia. La consegna alle rispettive strutture ospedaliere avverrà grazie alla collaborazione dei Carabinieri e dell’Esercito.