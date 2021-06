Sondrio, per un selflie scivola in una cascata: donna calabrese morta sul colpo

Una gita domenicale si è trasformata in una dramma per un coppia in visita alle cascate dell’Acquafraggia di Piuro, in provincia di Sondrio. Una quarantaduenne calabrese è infatti scivolata nella cascata, morendo sul colpo dopo un volo di circa 50 metri.

Gravi le condizioni del compagno trentaseienne, che ha tentato di soccorrerla gettandosi a sua volta nel vuoto.

Immediati i soccorsi allertati dai presenti: sul posto sono rapidamente giunti i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza ed il Soccorso Alpino. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso presso l’ospedale di Gravedona, in provincia di Como, mentre per la donna non c’è stato nulla da fare.

Secondo le testimonianze, proprio la donna avrebbe oltrepassato le barriere metalliche – punto oltre il quale è proibito andare proprio per motivi di sicurezza – accedendo così ad una zona altrimenti interdetta al pubblico.

Il tutto, sempre secondo le prime ricostruzioni, per osservare meglio la cascata o per farsi una foto. Questa però sarebbe entrata con i piedi in acqua, ed a quel punto la forte corrente l’avrebbe portata con se.