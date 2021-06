Trentino, incidente stradale: perde la vita Carabiniere calabrese

Valerio Caridi ed il luogo del tragico incidente

Non c’è stato niente da fare per Valerio Caridi, cinquantaduenne originario di Taurianova ma residente a Verona, dove prestava servizio come Carabiniere.

Un incidente multiplo che ha coinvolto più motociclisti mentre percorrevano la statale della Val Pusteria, in Trentino, diretti verso l’Austria: un tamponamento fatale e per il quale sono ancora in corso di accertamento le dinamiche.

Secondo quanto ricostruito, il gruppo di centauri si sarebbe scontrato contro un furgone che procedeva nella stessa direzione.

Caridi sarebbe morto sul colpo, mentre altre quattro persone, tra cui la sua compagna, sono ricoverate in gravi condizioni negli ospedali di Bressanone e Brunico: tre di loro non sarebbero in pericolo di vita.

La violenza dell’impatto, ha fatto ribaltare su un fianco il furgoncino per poi colpire un’altra auto ferma a un’intersezione della strada.