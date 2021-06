Italia del Meridione, Raffaele Scicchitano nuovo segretario provinciale di Crotone

A seguito di una riunione della direzione regionale, Raffaele Scicchitano è stato nominato come nuovo segretario di Italia del Meridione per la provincia crotonese. Lo rende noto lo stesso movimento, che ha ratificato la scelta con il visto del vicario Domenico Frammartino e del segretario federale Orlandino Greco.

Professionista stimato e già impegnato in politica, attivissimo nell’associazionismo nonostante dedichi buona parte del suo tempo ai suoi alunni, Scicchitano ricopre il ruolo di presidente dell’Ordine dei Periti Industriali, ed è consigliere presso la Camera di Commercio locale. In passato ha ricoperto il ruolo di presidente del Parco Scientifico e Tecnologico della città pitagorica, ed è riconosciuto come esperto nell’ambito tecnico dell’acustica ambientale.

“Con la nomina di Scicchitano IdM mette radici salde sul territorio, su una realtà quella di Crotone, dove da più tempo opera con grande determinazione ed autorevolezza il senatore Nicodemo Filippelli, supportato da Mimmo De Paola, dirigente di primo piano regionale e da Bruna Inzillo, attuale coordinatrice cittadina” affermano dalla segreteria del movimento, facendo i migliori auguri di buon lavoro al neo segretario.