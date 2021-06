Chiusura Palakrò, la New Team Basket chiede incontro con l’assessore

“Basta con questo silenzio”. È quanto chiede la New Team 2000 Basket di Crotone, che a seguito del prolungato periodo di chiusura imposto dal coronavirus torna ad accendere i riflettori sul Palakrò.

“In questi mesi di silenzio da parte delle istituzioni, più volte è stato richiesto un incontro per poter uscire da questa impasse ma mai siamo stati ascoltati. Il Palakrò è stato aperto solo per i campionati autorizzati ed ora, as stagione finita, tornerà ad essere chiuso. Un palazzetto chiuso e abbandonato a cosa servirà alla collettività?” si chiede l’associazione sportiva, facendo un breve excursus delle tappe e delle decisioni che hanno portato alla chiusura dell’impianto.

Decisioni imputate tanto all’ex commissario prefettizio quanto all’amministrazione comunale. E proprio per questo la società “chiede un tavolo urgente per discutere una problematica che, altrimenti, se non affrontata porterà ad un’altra stagione di inattività per centinaia di bambini e bambine e adolescenti”.

“La gestione del Palakrò può essere concepita solo ed unicamente a titolo gratuito nei confronti dell'Ente proprietario, con accollo delle spese ordinarie a carico del consorzio di gestione” afferma dunque l’associazione, che “chiede a tale scopo all'Assessore allo Sport un incontro urgente al fine di stilare una convenzione in tal senso”, anche perché non “si può pensare di affidare una struttura abbandonata ad un Consorzio onlus, per cui senza fini di lucro, senza prima constatarne la sicurezza sia dell’impianto che delle attrezzature esistenti che, all’atto della consegna chiavi, sono rimaste all’interno del palazzetto abbandonate come esso”.