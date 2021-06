Regionali, Conte su Rai 3: “in Calabria bisogna offrire qualcosa di più”

Giuseppe Conte non ha dubbi “per battere il centrodestra in Calabria bisogna offrire qualcosa di più”. Un agognata ma chiara risposta questa dell’ex premier rilasciata a pochi minuti dalla fine del faccia a faccia con Lucia Annunziata, la conduttrice di “Mezz’ora in più”, su Rai Tre.

“Dobbiamo offrire qualcosa per il risveglio e il riscatto. Dobbiamo valorizzare le energie della Calabria in un campo ampio di centrosinistra dove ci sarà anche il M5s come pilastro”. Ha detto ancora Conte che ha parlato della Calabria come una “terra dimenticata dagli uomini”.

Guardando alle prossime regionale, Conte ha aggiunto: “stiamo costruendo un fronte più ampio per un candidato comune” ed ha precisato “insieme al Partito democratico abbiamo costruito le premesse per avere un candidato comune, espressione della società civile”.