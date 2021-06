Crotone, ottiene l’affidamento in prova ai servizi sociali ma non si presenta: arrestato

Era riuscito ad ottenere l’affidamento in prova presso i servizi sociali come misura alternativa alla detenzione, ma alla fine per lui si sono ugualmente aperte le porte del carcere. È successo a Crotone, dove un quarantenne del posto è stato arrestato dai Carabinieri nella giornata odierna.

L’uomo non si sarebbe presentato presso i servizi sociali cittadini, eludendo di fatto le prescrizioni del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro. Per tale violazione, lo stesso tribunale ha sospeso l’affidamento in prova e permesso l’arresto del soggetto, che è stato così condotto presso il carcere cittadino.