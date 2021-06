Nonostante i precedenti spacciavano droga da casa: nei guai coppia catanzarese

Una coppia di catanzaresi è finita nei guai nella serata di venerdì scorso. Per l’uomo, un 29enne, N.B., è scattato l’arresto mentre la convivente, una 24enne, è stata deferita in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I FATTI

A beccare nel bel mezzo dell’attività illecita la coppia sono stati i militari della Stazione di Catanzaro Santa Maria che avevano notato, durante le attività di pattugliamento del territorio, un insolito viavai di noti tossicodipendenti dall’abitazione dei due, peraltro tratti in arresto un mese fa per possesso di droga.

Nella serata dell’11 giugno, i militari hanno deciso di intervenire dopo aver notato N.B. che, con lo scooter si era allontanato dall’abitazione. Sottoposto a controllo, nel mezzo, e all’interno del vano batteria, è stato rinvenuto un involucro contenente quasi 12 grammi di cocaina pura.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato i militari al ritrovamento di due bilancini di precisione. Per l’uomo è quindi scattato l’arresto in flagranza mentre la donna è stata deferita in stato di libertà. L’arresto è stato convalido e il 29enne è stato ristretto ai domiciliari.