Non c’è pace per il centro storico di Cosenza. Il solaio del terzo piano di un palazzo in vico San Tommaso ha ceduto ed è caduto al suolo. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, dato che, a causa di altri cedimenti, lo stabile era stato evacuato.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Cosenza per le operazioni di messa in sicurezza. A scopo precauzionale, è stata fatta evacuare una famiglia che abita in un edificio vicino.