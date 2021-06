In auto con una pistola illegale sotto il sedile: beccato e arrestato 65enne

Un 65enne è finito in arresto a Petilia Policastro con l’accusa di porto illegale di arma clandestina. A far scattare le manette sono stati i Carabinieri della Compagnia locale che lo hanno sorpreso in possesso di una pistola calibro 7,65, con matricola abrasa, completa di caricatore e 5 cartucce.

L’uomo, già conosciuto dalle Forze dell’Ordine, viaggiava a bordo della sua auto quando è stato fermato dai militari che lo hanno beccato con l’arma sotto il sedile.

In seguito all’arresto, il PM di turno della Procura di Crotone ha disposto per il pensionato gli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.